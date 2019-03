Ratssitzung : Bauen, wo es nur geht

Das geplante Waldstraßen-Quartier mit den neun Blocks aus der Vogelperspektive. Im Vordergrund die Schreinerei van Wickeren. Foto: Stadtumbau

Kranenburg In der Gemeinde Kranenburg steigt der Bedarf an Wohnraum weiter. Ein Baugebiet für neun dreigeschossige Häuser soll auf dem Gelände der ehemaligen Warengenossenschaft an der Waldstraße entstehen. Rat stimmte den Plänen zu.

Die Gemeinde Kranenburg floriert, hier entwickelt sich derzeit einiges positiv. Dazu gehört die Einwohnerzahl. Im Kreis Kleve gibt es lediglich vier Kommunen, in denen nach seriösen Vorhersagen die Bevölkerungszahl in den nächsten 20 Jahren um mehr als zehn Prozent steigen wird. Neben Weeze, Rheurdt und Straelen ist dies Kranenburg. Nach einer aktuellen Studie, so prognostiziert es das Kevelaerer Planungsbüro Stadtumbau, werden 11.044 Einwohner im Jahr 2020 in der Grenzgemeinde zu Hause sein (2018: 10.700). Ein ständiges Anliegen von Rat und Verwaltung ist es daher, für bauwillige Neubürger ausreichend Land vorzuhalten. Grundstücke sind hier schnell vergriffen. Deshalb denkt die kleine Kommune in größeren Dimensionen. Derzeit laufen Planungen, die zu den fetten Jahren im Grenzgebiet passen. Auf der jüngsten Ratssitzung wurden mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht, um einen Mangel an Baugrundstücken und Wohnfläche zu vermeiden.

Ein Projekt trägt den Namen Waldstraßen-Quartier und scheint auf den ersten Blick eine Nummer zu groß für Kranenburg. Auf dem Gelände der ehemaligen Warengenossenschaft, zwischen Waldstraße und Elsendeich, sollen neun zweigeschossige Wohngebäude mit Staffelgeschoss errichtet werden. Durch das Staffelgeschoss wirkt der Bau wie ein dreigeschossiges Haus. Die 66 Wohnungen werden zwischen 52 und 102 Quadratmeter groß sein.

Info Waldstraßen-Quartier Kranenburg im Überblick Eigentümergemeinschaft: Ludger Janhsen (Kranenburg), Bauunternehmung Gebr. van Bebber (Kalkar), Heinrich Loock Erd- und Tiefbau (Kleve) Quartiersfläche: 9855 Quadratmeter Tiefgarage: etwa 40 Stellplätze Fassade: Klinker mit Zierbändern Wohnungen: barrierfrei Bautypologie: zwei Normalgeschosse, ein Staffelgeschoss

Die Mehrheit des Rats hatte mit dem Mega-Projekt wenig Probleme und stimmte dem Bebauungsplan bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltungen zu. Eine Gegenstimme stammt von Martin Rockenbauch (Bündnis 90/die Grünen). „Ich kann verstehen, wenn ein Investor möglichst viel Wohnfläche aus einem Gebiet herausholen will. Aber die Ansammlung von neun Blocks mit knapp 70 Wohneinheiten sind eindeutig zu viel. Sechs würden reichen“, sagt Rockenbauch. Hinzu käme der Verkehr, so der Bündnisgrüne: „Das Aufkommen an der Stelle ist ohnehin schon enorm.“

Dass der Bedarf in Kranenburg für ein derartig großes Bauvorhaben vorhanden ist, hat das Büro Stadtumbau festgestellt. Das Unternehmen erstellte die Expertise mit dem Namen „Kranenburg 2030plus“. Darin wird unter anderem auch die Altersstruktur prognostiziert. Die für eine alternde Gesellschaft benötigte Art von Wohnraum, will man in diesem Gebiet gerecht werden. Stadtumbau ist es auch, die das Projekt Waldstraßen-Quartier jetzt plant.

Zu einem Problem für das Vorhaben könnte die Schreinerei van Wickern werden, die ihren Standort auf der anderen Straßenseite des Baufelds hat. Daher muss zunächst ein Schallschutzgutachten erstellt werden. „Die Firma darf in ihrer Arbeit nicht behindert werden“, sagt Planer Helmut Hardt, Geschäftsführer von Stadtumbau. Wenn alle Gutachten vorliegen, rechnet Hardt damit, dass die Baugenehmigung im Herbst vorliegt. Ende des Jahres oder Anfang 2020 soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Doch gibt es auch kritische Stimmen zu dem Vorhaben. So besteht bei Bürgern die Befürchtung, dass etwa die Große Straße darunter leiden könnte und dem Verfall weiter preisgegeben wird. Der Abstieg des Ortskerns war und ist immer noch ein schleichender. Die Zeiten, in denen ein florierender Einzelhandel den Kern Kranenburgs prägte, sind Geschichte. So wird sich außer ein bisschen Gastronomie auf Dauer hier kaum etwas halten können. Eine Alternative für die City ist, dort solide sanierte Wohnungen anzubieten. Allein die Nachfrage dürfte aufgrund des neuen Quartiers an der Waldstraße in absehbarer Zeit befriedigt sein. Aber vielleicht ist Kranenburg, was den Bedarf an Wohnfläche betrifft, selbst dann nicht an seine Grenzen gestoßen.