DSDS-Kandidat aus Kranenburg : Lukas und die Frage nach der Zukunft

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 17 Bilder Lukas Kepser bei Deutschland sucht den Superstar 2019.

Kranenburg Der Kranenburger Lukas Kepser muss sich seit Wochen immer wieder der gleichen Frage stellen: „Was willst du werden?“ Seine Optionen: Sänger, Tennislehrer und Unternehmer. Aktuell schielt der 24-Jährige vor allem auf einen Plattenvertrag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Es war ein großer Schritt, den Lukas Kepser im August vergangenen Jahres wagte. Er nahm sich des Abenteuers „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) an. „Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht“, sagt der Kranenburger. Die Gefahr eines solchen Talentwettbewerbs: Nicht selten werden Kandidaten in Anbetracht eines Millionenpublikums regelrecht vorgeführt. „Die Chancen, die sich durch DSDS eröffnen, sind aber riesig“, sagt Kepser. Dem Sieger nämlich winken ein hochdotierter Plattenvertrag und eine Einmalzahlung von 100.000 Euro. Ob die Reise so weit für ihn geht, ist freilich offen. 16 Superstar-Aspiranten sind noch im Rennen.

An möglichen Standbeinen aber mangelt es Kepser nicht. Nach seinem Abitur am Sportgymnasium in Krefeld (Notendurchschnitt 2,4) schrieb er sich an der Universität in Essen für den Bachelor in Betriebswirtschaftslehre ein. „Ich interessiere mich für Unternehmertum und kann mir das durchaus für die Zukunft vorstellen. Zumal man das mit meiner Liebe zur Musik und zum Sport vereinbaren kann“, sagt er. Mittlerweile ist der Niederrheiner im neunten Semester angekommen, in Anbetracht der Regelstudienzeit von sechs Halbjahren gibt er zu, „sich wegen des Studiums nicht verrückt gemacht zu haben“. Im Sommer aber wolle er dieses unbedingt abschließen, ein Master sei vorerst keine Option.

Info Duelle um die Shows: Nur einer kommt weiter Duelle Am Samstag, 30. März, 20.15 Uhr, strahlt RTL das Recall-Finale aus. Dabei geht es für die Kandidaten um den Einzug in die Live-Motto-Shows von „Deutschland sucht den Superstar". Die 16 verbliebenen Talente müssen in Duellen gegeneinander antreten und in Zweiergruppen vor der Jury performen. Das Besondere: Nur einer kommt weiter. Unter den 16 verbliebenen Kandidaten sind auch Lukas Kepser (24) aus Kranenburg und Joaquin Parraguez (20) aus Rees. Sie treten wie folgt an: Lukas Kepser gegen Davin Herbrüggen: Zwei, die sich kennen und Freunde geworden sind. Schon zweimal war Kepser mit Herbrüggen in einer Gruppe, zweimal sind sie weiter gekommen. Samstag entscheidet der Song „Chasing Cars“ von Snow Patrol. Joaquin Parraguez gegen Nick Ferretti: Wirklich nicht zu beneiden ist Parraguez. Er muss gegen einen, wie er selbst sagt, „sehr, sehr starken Konkurrenen“ antreten. „Er ist einfach ein total guter Musiker. Ich gebe mein Bestes.“ Die beiden singen den Song „Just The Two Of Us“ von Bill Wither.

Das Hobby Tennis zum Beruf zu entwickeln sei da schon eher denkbar. Kepser machte vor anderthalb Jahren den C-Tennistrainerschein mit Bestnote und unterrichtet seitdem die Jugend des Landes-Tennis-Klubs Moyland, für den er selbst in der Niederrheinliga aufschlägt – immerhin der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. „In der Region ist Tennisunterricht vor allem eine Art Freizeitbespaßung. Aktuell macht mir das viel Freude. Aber damit ich tatsächlich hauptberuflicher Tennislehrer werden will, müsste ich leistungsorientierten Nachwuchs begleiten dürfen“, sagt er. Das sei vor Ort kaum möglich – so scheint die musikalische Karriere aktuell am wahrscheinlichsten.

„Ich hoffe natürlich darauf, durch DSDS einen Plattenvertrag zu bekommen“, erklärt er. Für seine Teilnahme an dem RTL-Talentwettbewerb musste er einen Vertrag unterzeichnen, der den Machern der Show ein einseitiges Exklusivrecht zusichert, Kepser fest als Künstler zu engagieren. Das aber passe zu seinem Lebensplan. „Das ist aktuell meine größte Leidenschaft, in die ich noch mehr Zeit investieren will. Vielleicht werde ich auch wieder eigene, deutschsprachige Lieder schreiben.“