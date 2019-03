Friday´s for future: Morgens zur Schule, mittags die Welt retten

Kleve Am Ehrenmal Demo Friday for Future jetzt außerhalb der Schulzeit. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bei der Freitags-Demo gingen die Schüler aus Kleve zum ersten Mal am Nachmittag auf die Straße.

Die Klever Initiatoren der Fridays-for-Future-Bewegung gingen neue Wege: Erstmals demonstrierten sie am Freitagnachmittag. 150 Teilnehmer setzten ein Zeichen für mehr Klimaschutz. „Das war ein großer Erfolg, es waren viele Leute da“, sagte Daniel Boßmann-van Husen. Auch Bürgermeisterin Sonja Northing wandte sich auf der Wiese vor dem „Stein“-Gymnasium an die Jugendlichen: „Ihr seid jung, ihr seid unsere Zukunft und es geht um eure Zukunft.“ Zudem lud sie die Teilnehmer zu einer Veranstaltung in der Stadthalle am 14. Juni ein, um dort den Klimaschutz-Fahrplan vorzustellen. Im Anschluss an die Kundgebung marschierte die Gruppe lautstark über die Ringstraße gen Innenstadt: „Es gibt kein Recht, auf Kohlebagger fahren.“ Boßmann-van Husen spricht sich jedoch weiter für den Schulstreik aus: „Wir halten am Konzept fest.“ (ove)