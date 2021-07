Museum B.C.Koekkoek-Haus : Kleve kauft 20 Koekkoek-Zeichnungen

Kleve Die B.C. Koekkoek-Stiftung in Kleve hat ihre Sammlung deutlich vergrößert: Sie konnte mit Hilfe des Freundeskreises der Klever Museen einen Nachlass mit Zeichnungen des Malerfürsten erwerben. Freunde standen Pate.

Der Nachlass kommt aus dem Rheinland und besteht aus 20 Zeichnungen. Es sind Blätter, etwa so groß wie ein DIN-A-4-Heft, die Motive sind meisterhaft gezeichnet und ausgearbeitet aufs Blatt gesetzt, es sind nicht nur einfache Skizzen. Auf den Bildern finden sich Menschen aus dem 19. Jahrhundert, Arbeiter und Bauern, Bürger und Mägde. Eine Magd trägt Klompen an den Füßen und hält einen dicken Korb unterm Arm, eine junge Frau stillt ihr Kind, es gibt einen Mann mit einer Axt auf der Schulter, dessen Waden von fest gewickelten Gamaschen geschützt werden. Auf einem anderen Blatt steht mit stolz durchgedrücktem Rücken auf einen schlanken Stock gestützt ein Bürger mit doppelreihiger Weste. Dabei ist auch ein tief geducktes, mit Stroh gedecktes Haus, vielleicht auch nur eine Scheune. Das Tor im Giebel hängt windschief in den Angeln.

Die Erben des Nachlasses gingen davon aus, dass es die Zeichnungen eines berühmten Niederländers seien, dass sie von keinem geringeren als Barend Cornelis Koekkoek stammten. Sie wandten sich an Kunstkenner, um den möglichen Schatz schätzen zu lassen. Die wiederum verwiesen sie an einen ausgewiesenen Koekkek-Fachmann. Und der erkannte nicht nur die Handschrift des Meisters in den Zeichnungen, er wusste auch, dass das Klever Haus Koekkoek die Kunst des Malerfürsten aus dem 19. Jahrhundert verwahrt und – wenn finanzierbar – darauf bedacht ist, seine Sammlung mit Werken des Künstlers zu vermehren. Und so kam der Nachlass, bevor er in den Kunsthandel ging, an die künstlerische Leiterin des B.C. Koekkoek-Hauses in Kleve, Ursula Geisselbrecht-Capecki. Die zögerte keinen Moment und organisierte den Ankauf der Zeichnungen.