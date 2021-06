Abschluss unserer Serie : Orgeln im Kleverland – mehr als nur Instrumente

Soli deo gloria: Die Rieger-Orgel in der Klever Stiftskirche. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleverland Im Verlauf der vergangenen Monate haben wir unseren Lesern zahlreiche Orgeln und die Geschichten dahinter näher gebracht. Nun endet die Serie. Ein Blick zurück.

Von Barbara Mühlenhoff

Über 150 Orgeln gibt es im gesamten Kreis Kleve – und jedes Instrument hätte viel zu erzählen, wenn statt der Töne Worte herauskämen: Geschichten von Zerstörung und Krieg, aber auch Aufbau und Liebe zur Musik, von Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, von Berufen und Hobbys. Denn manchmal stehen Orgeln in privaten Haushalten von Orgelliebhabern; meistens jedoch in Kirchen. Und dort erklingen sie nicht nur zur Freude der Gottesdienstbesucher, sondern „Soli deo gloria“, sind sie bestimmt für die Musik zur Ehre Gottes.

Über Jahrhunderte hinweg war die Orgel das einzige Instrument, dessen Tonumfang dem Hörspektrum des Menschen entsprach, kein anderes Instrument kann tiefere oder höhere Töne erzeugen, ist Einzelstimme und Orchester in Einem und bietet dabei oft einen mächtigen und kunstvollen Anblick, wie die Seifert-Orgel der St. Nicolai Kirche in Kalkar, die Seifert-Orgel in der Kirche St. Maria Magdalena Goch oder die Rieger-Orgel in der Stiftskirche Kleve eindrucksvoll belegen. Dazu ist sie in Kirchen wohl das teuerste Ausstattungsstück – und es lässt sich festhalten: Manchmal muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, um eine Generalreinigung oder Überholung anzugehen, denn auch diese Kosten sind nicht gerade gering.

Nicht zuletzt ist die Orgel immer auch ein wirtschaftlicher Faktor einer Gemeinde: Wurmbefall, Mäusefraß oder Schimmel sind sehr profane Anteile des sakralen Musiklebens. Bei der Erforschung der Geschichten der Instrumente sind oftmals die Kirchenbücher wichtige Ratgeber. In ihnen sind über Jahrhunderte hinweg zum Beispiel Kostenvoranschläge oder Reparaturen erwähnt und bieten Anhaltspunkte für Überlegungen, wann eine Orgel angeschafft, renoviert oder ersetzt wurde. Am Niederrhein machten allein die Kriegsfolgen wie kaum eine andere Zeit Neubauten notwendig.

Wahre Schätze sind Orgeln, die von Krieg und von eher ungünstigen Renovierungsarbeiten der 1950/60er Jahre verschont blieben, wie zum Beispiel die historische Heynemann-Orgel in Kleve-Bimmen, die älteste am unteren Niederrhein. Das vermeintlich älteste Orgelgehäuse im Rheinland gehört zur Rütter-Orgel in der St. Clemenskirche Kalkar-Wissel.

Der Kreis Kleve bietet so eine reiche Orgellandschaft: Auch in Dorfkirchen sind kleinere Instrumente vorhanden, die ihren Dienst tun, und vielleicht weniger wegen ihres Äußeren oder vielen Registern bestechen, sondern durch die Kirche, in der sie stehen, wie zum Beispiel die Peters-Orgel in der idyllisch gelegenen und als Hochzeitskirche beliebten Elisabethkirche in Louisendorf.