Fritz Poorten im Kurhaus : Zeichner, Architekt und Weltumsegler

Kleve Fritz Poorten bekommt zum 90. Geburtstag eine Kabinettausstellung im Klever Museum Kurhaus. Die zehn ausgewählten Zeichnungen widmen sich dem Thema „Uferzone“, so auch der Titel der Ausstellung.

Wochenlang sind sie in der Wasserwüste unterwegs, kein Land, nur die See. Der kräftige Segel-Kutter „Juheika“ hält Kurs. Den Kurs, den der Navigator ausgerechnet hat. Irgendwo dort hinterm Bermuda-Dreieck liegt die winzige Azoren-Insel Flores. Dann über der Kimm das Leuchtfeuer der Insel, die Gewissheit, die Stecknadel im Ozean getroffen zu haben. Doch „Juheika“, das nach den ersten Silben der Namen der Töchter des Skippers getaufte Segelschiff, braucht Zeit, sich der Küste zu nähern, sich das Land zu erobern.

Wobei man zum 90. Geburtstag nicht nur an den Zeichner denken sollte, der sich mit der Natur, mit Wasser und Erde befasst, oder der den charakteristischen Einband des Heimatkalenders gestaltet. Poorten, 1931 geboren in Kleve, studierte an der Werkkunstschule in Krefeld von 1955 bis 1958 Architektur, nachdem er eine Schreiner- und Zimmererlehrer absolviert und als junger Geselle auf der Walz Europa durchwandert hatte. Seit 1962 war er freischaffender Architekt und schuf nicht nur die ihre Gemeinde umfassende und ergreifende Kapelle der Wasserburg (und weitere Gebäude auf dem weitläufigen Gelände). Er baute beispielswiese hinter dem Katharinenhof das Haus für den Weber Johan Peter Heek, in dem heute Jean-Pierre Wils wohnt. Er war lehrend als Zeichner unterwegs und regelmäßig für den Salon der Künstler ausgewählt.