Museum Moyland : Beuys und die Schamanen

Bedburg-Hau Zur Ausstellung Beuys und die Schamanen gibt es auch Begleitprogramm. Zum Beispiel einen Vortrag über eine junge Schamanin am Sonntag, 27. Juni.

Schenk gibt Einblicke in die Lebensgeschichte einer jungen Schamanin aus dem Altai-Gebirge in der Mongolei, die von Geistern berufen worden ist. Monate und Jahre verbringen beide Frauen zusammen. Die Schamanin offenbart in dieser Zeit nie aufgeschriebenes altüberliefertes Wissen, bis ihr junges Leben plötzlich erlischt. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Anmeldung unter 02824 951062 oder per Mail unter [email protected] Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Nach aktueller Corona-Lage ist eine Teilnahme auch ohne Schnelltest möglich (Änderungen vorbehalten). Das Museum erinnert an die Hygieneregeln.