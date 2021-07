Ausstellung in Kalkar : Kalkarer Galerie „Studio 20.21“ ganz in Blau

Kalkar Bis 10. Oktober zeigt das Studio 20.21 in Kalkar eine Ausstellung mit Bildern die alle eint: die Farbe Blau. Die Ausstellung mit werken von Baumgärtel bis Wesselmann ist bis 10. Oktober zu sehen.

Galeristin Alexandra Bottenbruch hat in dem alten Kalkarer Stufengiebelhaus, das früher Galerie am Markt hieß, jetzt unter Studio 20.21 firmiert und direkt gegenüber dem Rathaus liegt, eine Ausstellung in Blau organisiert. Titel: „Blau“. „Blau ist meine Lieblingsfarbe“, sagt Bottenbruch. Und es war die Farbe des Jahres 2020, die das Pantone Color Institute ausgerufen hatte. Dem Jahr, in dem die Galeristin die Ausstellung eigentlich zeigen wollte. Doch dann kam Corona. Die Ausstellung wurde verschoben, die Künstler, die Bottenbruch eingeladen hatte, Werke in Blau zu bringen, mussten vertröstet werden. Jetzt endlich ist es so weit – am Samstag, 10. Juli, 12 bis 18 Uhr eröffnet die Ausstellung in Kalkar. Unter den dann geltenden Corona-Bedingungen und mit Terrasse vor dem Haus – denn die Galerie liegt am mittelalterlichen Markt.