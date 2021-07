Kleines Stadtfest geplant : „Chillzonen“ am Wochenende in der Klever Innenstadt

Kleve Die Sonderaktionen zur Belebung der Klever Innenstadt nach der Corona-Pause des Einzelhandels gehen in die nächst Runde. Nachdem es zuletzt um die Präsentation von Fitnessstudios ging, geht es dieses Mal etwas ausgeruhter zu.

(lukra) Die Sonderaktionen des Einzelhandels zur Belebung der Klever Innenstadt nach der Corona-Pause gehen in die nächste Runde. Nachdem es zuletzt um die Präsentation von Fitnessstudios ging, geht es dieses Mal etwas ausgeruhter zu: Am kommenden Wochenende heißt es „Lesen und Chillen“, los geht es am Freitag.

„Lesen stärkt die Seele“, sagte schon Voltaire. Vor diesem Hintergrund lädt das Klever Stadtmarketing (WTM) am 9. und 10. Juli dazu ein, sich an einer der fünf „Chillzonen“ in der Innenstadt einem guten Buch zu widmen und sich dabei auszuruhen. Am Freitag bietet sich von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, am Samstag von 11 bis 17 Uhr. Liegestühle und Sitzsäcke bieten zwischen Herzogbrücke und Hagsche Straße die Möglichkeit zwischen dem Einkaufsbummel eine kleine Pause einzulegen. Hier soll auch eine bunte Mischung an Lesematerialien angeboten werden. „Ob Belletristik, Krimis oder Kinder- und Jugendbücher, es ist für jeden etwas dabei – auch ein paar Exemplare in englischer und niederländischer Sprache“, sagt Petra Hendricks, Citymanagerin bei WTM.