Kranenburg : Norbert Jansen jetzt die Nummer zwei im Rathaus

Kranenburg Der Rat der Gemeinde wählte Hauptamtsleiter Norbert Jansen einstimmung zum ersten allgemeinen Vertreter von Bürgermeister Ferdi Böhmer.

In seiner bisherigen Laufbahn sind ihm zwei Aufgaben in besonderer Erinnerung geblieben. Zum einen war das zu Beginn seines Berufslebens das Beitragswesen, wo es um die Erschließung von Grundstücken ging. „Als Anfänger in der Verwaltung musste ich damals schlucken, mit welchen Beträgen ich da zu tun hatte. Fünfstellige Summen waren da keine Seltenheit“, sagt er rückblickend. In bester Erinnerung wird er ein Projekt behalten, das erst vor einigen Monaten abgeschlossen wurde. Jansen war für den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde verantwortlich, die in Kranenburg zügiger als in anderen Kommunen umgesetzt wurde und auch Ortschaften mit schnellem Internet versorgte. „Daran werde ich sicher positiv zurückdenken.“ Die Kranenburger auch – wenn nicht wieder Bagger in Kleve Erdkabel der Deutschen Glasfaser beschädigen und das Netz lahmlegen. Wie in der vergangenen Woche.