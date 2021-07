Fußball : 200 Zuschauer beim Test des 1. FC Kleve

Kapitän Fabio Forster (am Ball) und seine Teamkollegen zeigten vor allem in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist erreicht ein 1:1 gegen den Landesligisten Fichte Lintfort. Die Partie muss wegen eines Gewitters einige Minuten unterbrochen werden.

Wie groß die Sehnsucht nach Oberliga-Fußball in Kleve ist, bewies am Sonntag der Blick ins Bresserberg-Stadion: 200 Zuschauer waren beim 1:1 (1:0) des 1. FC Kleve im Testspiel gegen den Landesligisten Fichte Lintfort dabei. Der Gastgeber zeigte ohne Trainer Umut Akpinar (Urlaub) dabei in der ersten Hälfte eine durchaus ansprechende Leistung.

Der favorisierte 1. FC Kleve dominierte die Begegnung von Beginn an und ging durch Luca Plum, der aus kurzer Distanz traf, nach 23 Minuten in Führung. Die Antwort der Gäste folgte nach dem Seitenwechsel. Florian Ortstadt (66.) ließ dem Klever Torwart Bjarne Janßen beim 1:1 aus der Distanz keine Chance. Kurze Zeit später sah Ortstadt nach einem Foul die Rote Karte.

Defensiv zeigten sich die Rot-Blauen nicht immer sattelfest, offensiv fehlte den Akteuren vor allem in der Schlussphase der Esprit. Erstmalig im Trikot des 1. FC Kleve waren Verteidiger Kisolo Deo Biskup, der eine starke Vorstellung bot, und Jefferson Gola unterwegs, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga für den SV Rindern kickte und nun als Testspieler am Bresserberg sein Können unter Beweis stellen darf. Der 21-Jährige zeigte durchaus gute Ansätze, er ist über die Außenbahn schnell und trickreich unterwegs.