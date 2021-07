Die Wechselbörse in der Fußball-Bezirksliga : Corona-Krise bremst das Spielerkarussell

Ahmed Miri, hier noch im Trikot der SV Hönnepel-Niedermörmter, läuft künftig für den Titelanwärter Viktoria Goch auf. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Bei den Fußball-Bezirksligisten im Kreis Kleve gibt es in Sachen Personalwechsel weitaus weniger Bewegung als in den vergangenen Jahren. Warum einige Trainer glauben, dass die Pandemie ihren Anteil daran hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans und Joachim Schwenk

So richtig in Schwung gekommen ist das Personalkarussell bei den Fußball-Bezirksligisten des Kreises Kleve nicht. Die Corona-Krise hat wohl ihren Anteil daran. Das glaubt nicht nur Daniel Beine, Trainer von Viktoria Goch. „Zum einen sind viele Spieler, die im vergangenen Jahr gewechselt sind, irgendwie noch nicht richtig bei ihren neuen Vereinen angekommen, weil die Saison ja schon so schnell vorbei war. Zum anderen fühlt es sich für viele Akteure nach zwei abgebrochenen Spielzeiten wegen der Pandemie so an, als ob sie bei ihren derzeitigen Klubs noch etwas zu Ende bringen müssten“, sagt Beine.

Deshalb sind großartige personelle Umbrüche bei fast allen Klubs der Region ausgeblieben. Es wurde in der Regel gezielt nachgebessert, wenn das überhaupt möglich war. Der SV Rindern hätte sich nur allzu gerne in der Abteilung Offensive verstärkt. „Wir wollten vorne etwas tun, aber es hat sich auch wegen Corona einfach nichts ergeben“, sagt Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern. Immerhin hat das im vergangenen Jahr aufgestiegene Team in Jefferson Gola eine wichtige Kraft verloren. Der Stürmer will sein Glück in höheren Klassen versuchen und wird beim Oberligisten 1. FC Kleve ein Probetraining absolvieren. Wenn’s dort nicht klappen sollte, würde er beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau Unterschlupf finden, der schon vor Wochen signalisiert hat, dass er Gola gerne in seinem Team sehen würde.

Nicht nur beim SV Rindern, sondern auch bei einigen anderen Klubs lautet die Devise deshalb: Jugend forscht. Sie geben dem Nachwuchs eine Chance. Und setzen ansonsten zum großen Teil auf das in der vergangenen Saison in der kurzen Zeit mehr oder weniger erfolgreiche Personal. Keine großen Veränderungen gibt es zum Beispiel auch bei den Sportfreunden Broek­huysen. Trainer Sebastian Clarke kann auf die Kicker bauen, die bis zum November auf einem guten Weg waren, ernsthaft ins Rennen um den Titel einzugreifen.

Klar ist, dass Viktoria Goch wieder damit leben muss, von der Konkurrenz als Top-Favorit gehandelt zu werden. Das Team, das beim Abbruch an der Spitze stand, hat keine Stammkraft abgeben müssen und sich qualitativ mit Sicherheit noch verstärkt. Schließlich sind die drei Neuzugänge Jan-Luca Geurtz (SV Sonsbeck), Ahmed Miri (SV Hönnepel-Niedermörmter) und Deniz Özel (SV 08/29 Friedrichsfeld) schon in der Landesliga aufgelaufen und damit in der Klasse, in die es die Viktoria mit Macht zurückzieht.

Joshua Frenzen (l.) wechselt vom SV Veert zu den Sportfreunden Broekhuysen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die meisten Neuzugänge weisen dagegen die beiden zweiten Mannschaften aus dem Kreis Kleve auf, die in der Bezirksliga spielen. Das ergibt sich aber allein schon aus der Rolle, die sie einnehmen. Der SV Straelen II und der 1 .FC Kleve II haben vornehmlich die Aufgabe, junge, talentierte Spieler auf eventuell höhere Aufgaben in der Regionalliga beziehungsweise Oberliga vorzubereiten. Acht Akteure aus der eigenen Jugend, die in der Niederrheinliga spielte, sind in den Klever Bezirksliga-Kader aufgerückt. Gleich zwölf neue Kicker hat der SV Straelen II im Kader, der mittelfristig mit dem neuen Sportlichen Leiter Peter Streutgens (zuvor TSV Wachtendonk-Wankum) hinauf in die Landesliga will. Deshalb sind neben drei erfahrenen Akteuren vom TSV Wachtendonk-Wankum und Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auch vielversprechende externe Talente, die in der Jugend schon in höheren Klassen gekickt haben, neu im Kader.

Auch bei den Bezirksligisten aus dem Kreis Rees-Bocholt hat sich nicht so viel getan. Wobei sich der SV Haldern und Fortuna Millingen jeweils über zwei Rückkehrer freuen. Vor allem die Fortuna dürfte sich mit Jan Schöttler und Alexander Siepen, die beide zuletzt für den Landesligisten VfL Rhede aktiv waren, verstärkt haben. Was wiederum auch nötig war, weil das Team in der abgebrochenen Saison in sechs Partien gerade einmal drei Punkte geholt hatte. Der SV Vrasselt hat dagegen zwei wichtige Akteure veloren.

Etwas mehr Bewegung als bei den Spielern gab es fast schon an der Seitenlinie der Klubs. Die DJK Twisteden (Markus Hierling), der TSV Weeze (Sebastian Steinhauer) und der FC Aldekerk (Danny Thönes) gehen mit neuen Übungsleitern in die Saison. Und beim SV Walbeck wird künftig auf ein Trainergespann gesetzt. Stefan Pötters unterstützt den bisherigen Coach Klaus Thijssen.

Die Spielerwechsel bei den Bezirksligisten des Kreises Kleve:

Viktoria Goch

Zugänge: Jan-Luca Geurtz (SV Sonsbeck), Ahmed Miri (SV Hönnepel-Niedermörmter), Deniz Özel (SV 08/29 Friedrichsfeld).

Abgänge: Jan Pirmingstorfer, Adis Dedic (beide GSV Moers), Jordi Barbara (Viktoria Goch II), Leon Buttgereit (Ziel unbekannt).

Trainer: Daniel Beine (seit 2020).

Sportfreunde Broekhuysen

Zugänge: Joshua Frenzen (SV Veert).

Abgänge: Andre Laarmanns (Alemannia Pfalzdorf).

Trainer: Sebastian Clarke (seit 2016).

TSV Weeze

Zugänge: Nick Herbst (1. FC Kleve A-Jugend)), Jendrik Ferdenhert (SV Hönnepel-Niedermörmter), Matthias Faut, Christian Thomas (beide eigene Jugend).

Abgänge: Marcel Zalewski (SV Straelen III), Phillip Günther (Torwart-Trainer).

Trainer: Sebastian Steinhauer (seit 2021).

FC Aldekerk

Zugänge: Fabian Münz (VfB Homberg A-Jugend), Ali Irgart (SV Straelen II), Nikolai Petrovic (Holzum), Andre Holtmanns, Sören Mumme (beide FC Aldekerk II).

Abgänge: Marc Boemanns (Thomasstadt Kempen), Thorsten Fühner (Ziel unbekannt) Jakob Franke (FC Aldekerk II).

Trainer: Danny Thönes (seit 2021).

DJK Twisteden

Zugänge: Malte Iland, Kieran Bulage, Janek Winkels, Jakob Thielen (alle eigene Jugend).

Abgänge: Dominik Venmanns (Kevelaerer SV).

Trainer: Markus Hierling (seit 2021).

Uedemer SV

Zugänge: Ronny Bauer (Horremer SV).

Abgänge: Marcel Groß (SV Hönnepel-Niedermörmter II).

Trainer: Martin Würzler (seit 2018).

1. FC Kleve II

Zugänge: Tobias Claaßen, Magnus Ernst, Lukas Gerretzen, Jonas Holzum, Maximilian Jansen, Leon Kadriu, Frederik Meurs, Luca Wiens (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Christian Urbanek (Alemannia Pfalzdorf).

Trainer: Lukas Nakielski (seit 2018).

SV Rindern

Zugänge: Eric Müller (SV Nütterden), Fabian Basten (SV Donsbrüggen), Michael Piroe (Germania Groes­beek), Noah Bienemann, Tristan Sievernich, Arne Schmatz (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jefferson Gola (Ziel unbekannt), Julian Medrow (Pause).

Trainer: Christian Roeskens (seit 2020)

SV Walbeck

Zugänge: Alexander Skeip (SF Broekhuysen), Luca Wienhofen (SC Auwel-Holt), Maik Schopmans, Markus Leuven, Felix Valentin (alle SV Walbeck II).

Abgänge: Dirk Hegmans (Karriereende), Marius Schopmans (Studium), Uchenna Ani (GSV Geldern).

Trainer: Klaus Thijssen (seit 2019) und Stefan Pötters (seit 2021).

SV Straelen II

Zugänge: Amin Bouzraa (SV Bergisch Gladbach), Souhaib Belkarim (FC Wegberg-Beeck), Tarek Alothman (Venlosche Boys), Görkem Yilmaz, Niclas Brucker, Leon Otten, Sven Lehmkuhl (alle eigene Jugend), Maximilian Pryk (SG Unterrath), Cristian Voicu, Atila Ercan, Job ten Barge (alle TSV Wachtendonk-Wankum), Souhail Belkassem (RKSV Minor).

Abgänge: Ibrahima Sory Bah, Alhassane Souare (beide SV Vorst), Dennis Skaletz (Pause).

Trainer: Dirk Otten (seit 2021).

SV Haldern

Zugänge: Yannik Duesing (Westfalia Anholt), Ferhat Güngör (Hamminkelner SV).

Abgänge: Lukas Zitter, Christian Feldhaus (beide TuS Haffen-Mehr), Zacchaeus Jastin (Studium).

Trainer: Christian Böing (seit 2018).

SV Vrasselt

Zugänge: Jost Gerards (1. FC Kleve A-Jugend), Alex Blös, Ravn Radtke, Jonathan Passens (alle eigene Jugend), Lukas Voetmann (VfB Rheingold Emmerich).

Abgänge: Marko Cvetkovikj, Dario Gerling (beide VfL Rhede).

Trainer: Sascha Brouwer (seit 2014).

Fortuna Millingen

Zugänge: Jan Schöttler, Alexander Siepen (beide VfL Rhede), Fynn Drews, Jan-Luca Gal, Ron Krämer (alle eigene Jugend).

Abgänge: Jamie-Lee Gottschling (SV Rees), Mario Stempel (SV Ringenberg).