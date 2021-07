Tennis-Niederrheinliga : Der TC Reichswalde bleibt in der Erfolgsspur

Kleve Die Herren 65 des Vereins sind nach dem 5:4 gegen Remscheid Spitzenreiter und auf dem Weg in die höchste Klasse. Und staunen dabei ein wenig über sich selbst.

Die Herren 65 des TC Reichswalde bleiben in der Tennis-Niederrheinliga in der Erfolgsspur und staunen dabei auch ein wenig über sich selbst. Schließlich war die Mannschaft nach drei Aufstiegen in Folge lediglich mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet. Nach dem 5:4-Heimsieg gegen den SC RW Remscheid und der damit verbundenen Tabellenführung hat es den Anschein, dass es schon wieder eine Liga höher für das Team gehen könnte. Das Ende der Fahnenstange wäre dann aber auch erreicht. Bei einem erneuten Aufstieg würde der TC Reichswalde 2022 nämlich in der Regionalliga, der höchsten Klasse, aufschlagen.