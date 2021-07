Doppel-Sieg in der Verlängerung : Herren 30 des Uedemer TC gewinnen Tennis-Krimi

Kreis Kleve Das Team schlägt in der Ersten Verbandsliga den TC Kaiserswerth mit 5:4. Die Herren 55 des TC Geldern bleiben an der Spitze. Niederlage für Damen 50 des TC Rees.

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Ersten Tennis-Verbandsliga den ersten Saisonsieg geschafft. Nach dem 4:5 zum Auftakt bei Eintracht Duisburg gewann das Team das Heimspiel gegen den TC Kaiserswerth mit 5:4. Die Partie musste am Samstag um kurz vor 22 Uhr beim Stand von 4:4 und einem 5:7, 3:4-Rückstand des Uedemer Doppels Andrej Nitsche/Manuel Bossig abgebrochen werden, da es zu dunkel geworden war. Das Duo machte den Erfolg des Gastgebers bei der Fortsetzung am Sonntag dann mit einem 5:7, 7:6, 10:8 perfekt. „Beim Stand von 3:5 und 0:30 im zweiten Satz habe ich nicht mehr mit einem Sieg gerechnet. Aber wir haben trotz des Spielstandes weitergekämpft“, sagte Mannschaftsführer Nitsche.

Er selbst hatte sein Einzel mit 1:6, 4:6 ebenso verloren wie Manuel Bossig (6:3, 2:6, 10:12) und Oliver Horn (6:3, 6:7, 3:10). Wilhelmus Peters (5:7, 6:3, 10:8), Bas Barten (6:4, 6:3) und Philipp Zita (6:1, 6:0) punkteten. Im zweiten Doppel hatten Peters/Barten mit 1:6, 5:7 das Nachsehen. Horn/Zita siegten mit 6:1, 6:2. „Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Der Erfolg wäre ohne die dutzenden Uedemer Fans, die uns unterstützt haben, nicht möglich gewesen“, so Nitsche.

Die Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern behielten in der Zweiten Verbandsliga mit 7:2 beim TC BW Fuhlenbrock die Oberhand. Jörg Löcker (6:2, 6:2), Bruno Janzen (6:3, 6:4), Mietek Szewczyk (6:1, 6:1) und Rüdiger König (6:2, 6:1) punkteten im Einzel, während Stefan Lingens (2:6, 1:6) und Reinhard Richter (3:6, 0:6) unterlagen. Lingens/Janzen (6:2, 6:2), Löcker/Szewczyk (6:0, 4:6, 11:9) und Richter/König (6:4, 6:1) stellten den Endstand her. Das Team steht nach dem vierten Sieg im vierten Spiel an der Spitze. „Fuhlenbrock war bislang klar unser bester Gegner. Dennoch haben wir uns deutlich durchgesetzt. In der nächsten Partie gegen Burgaltendorf geht es dann um den Aufstieg“, sagte Spitzenspieler Jörg Löcker. Die Partie beim ebenfalls unbesiegten Tabellenzweiten steigt am Samstag, 7. August.