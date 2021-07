Interview Andrea Kamps : „Scherben der Pandemie aufsammeln“

Andrea Kamps ist die erste Frau an der Spitze des CDU-Ortverbandes der Stadt Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Die neue CDU-Vorsitzende (28) und erste Frau an der Spitze der Klever Christdemokraten im Gespräch. Was sind ihre politischen Schwerpunkte? Wer sind ihre Vorbilder. Wo will sie hin?

Andrea Kamps ist die neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Kleve. Die 1993 in Kleve geborene Donsbrüggenerin, die 2012 am Konrad-Adenauer-Gymnasium ihr Abitur machte, leitet den 400 Mitglieder starken Stadtverband, ist Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses der Stadt, Mitglied des Rates und war zuvor fünf Jahre sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss. Als Hobbys betreibt sie Sport im Fitnessstudio und kellnert beim FC Kleve in der Sportsbar. Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze der Klever CDU.

Frau Kamps, als der Youtuber Rezo zur Zerstörung der CDU aufrief, war er etwa so alt wie sie jetzt. Er meinte damals eine Altherrenpartei mit einer ungeliebten Kanzlerin an der Spitze, die die Zeichen der Zeit nicht versteht. Sie sind jetzt mit 28 Jahren Vorsitzende eines Stadtverbandes eben dieser Partei. Warum?

Andrea Kamps Ich bin seit 2013 Mitglied der CDU und bin dort politisch engagiert, das sind jetzt acht Jahre, lange genug, um zu erkennen, dass es auch eine moderne CDU gibt.

Wenn man die beiden Pole Laschet als den linken Part der CDU ansieht und Merz als Repräsentant der konservativen rechten Seite – wo würden sie sich da einordnen?

Kamps Ganz klar bei Armin Laschet.

Wie kamen Sie zu den Christdemokraten?

Kamps Ich bin 2011 in die Junge Union eingetreten, deren Mitglied ich immer noch bin. Da kommt man über Freunde hin. Zudem war ich bei Pfarrer Weskamp Messdienerin. Ich habe damals auch im Kolpinghaus gekellnert und bin dann über Georg Hiob zur CDU gekommen. Damals hab ich noch studiert.

Was haben Sie studiert?

Kamps Sozialpädagogik in Nimwegen. Für die nötigen Praktika war ich beim Kreis zweieinhalb Jahre im Allgemeinen Sozialen Dienst und im Pflegekinderdienst und später bei der Caritas beim ambulant betreuten Wohnen für Sucht- und Psychisch Kranke. 2016 habe ich mein Studium abgeschlossen und beim Theodor-Brauer-Haus die erste Stelle bekommen, jetzt bin ich beim Jugendamt der Stadt Emmerich.

In Kleve die Politik und in Emmerich die Verwaltung?

Kamps Genau - ich kenne beide Seiten.

Ihr Vor-Vorgänger als Chef der Partei, Jörg Cosar, hatte postuliert, dass der Stadtverband auch bei der Fraktion mitreden muss – wie stehen Sie dazu?

Kamps Unbedingt: Die 400 Mitglieder müssen ein Mitspracherecht haben. Wir werden nach Corona wieder mehr Mitgliederversammlungen veranstalten und für mehr Austausch zwischen Fraktion und Stadtverband sorgen. Es gibt so viele Fachleute im Stadtverband, auf deren Wissen wir doch nicht verzichten sollten und mit denen die Fraktion einen steten Austausch führen sollte.

Das werden Sie in die Fraktion tragen?

Kamps Natürlich: Die politische Philosophie wird vom Stadtverband entwickelt und von der Fraktion ausgeführt.

Dafür brauchen Sie auch ein Netzwerk – ihr politischer Ziehvater Georg Hiob ist schließlich CDU-Fraktionschef.

Kamps Und wir kommen sehr gut miteinander aus. Außerdem war ich im Wahlkampfteam von Bürgermeister Wolfgang Gebing und hoffe auf einen kurzen Draht in die Verwaltung.

Wir sehen von außen bei der CDU viele junge, neue Ratsmitglieder und die alten „Kämpen“ – welche Chancen haben die jungen?

Kamps Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt: Ich leite den Jugendhilfeausschuss, Benedict Schroers den Ausschuss für Personal und Digitalisierung, Julia Erkens ist Sprecherin des Schulausschusses und Tobias Grundmann stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Klima, Umwelt und Naturschutz.

Wo liegen ihre politischen Schwerpunkte?

Kamps Bei Soziales, bei Jugend und Familie, bei den Benachteiligten. Es wäre ein Traum, gäbe es irgendwann keine sozial Benachteiligten mehr und alle Menschen hätten die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Chancen. Ein weiterer Schwerpunkt ist, als CDU-Vorsitzende Fraktion und Verwaltung auf die Finger zu schauen. Wir werden die Beschlüsse auch nachverfolgen und wir werden daran erinnern, Dinge auch umzusetzen. Wir wollen die Verwaltung nicht mit Anträgen überschütten, sondern mit konkreten Beispielen kommen – wie mit den digitalen Endgeräten für alle Schüler.

Wo sehen Sie Kleve am Ende der Ratsperiode?

Kamps Dann sollten möglichst alle Schulbauten fertig oder kurz vor der Fertigstellung stehen, die Digitalisierung muss fortgeschritten sein – auch im Sinne einer besseren Netzanbindung vor allem in den Ortschaften. Wir brauchen einen besseren ÖPNV. Vor allem müssen wir bald aber ganz pragmatisch die Scherben der Pandemie aufsammeln und uns fragen: Wie geht es den Menschen, wie steht es um die Wirtschaft.

Und der Klimaschutz?

Kamps Kleve ist Klima-Kommune und hat einen Klimaschutzmanager, deren Vorgaben in unserem Handeln immer mitwirken – wir werden uns daran orientieren, was wir als Kommune besser machen müssen, wo wir Planungen ändern müssen, beispielsweise keine Häuser in Luftschneisen bauen. Aber meine politischen Schwerpunkte liegen beim Menschen, bei der Familie und beim Sozialen.

Haben sie politische Vorbilder?