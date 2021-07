Kleve : Kaskade wird als Bauwerk erhalten

Kleve Bürgermeister Gebing: Der Bau soll als Teil des historischen Parks stehen bleiben. Nach dem Abrutschen des Hangs war das Bauwerk aufwendig und teuer gesichert worden.

Bernhard Klockhaus, Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Kleve, ließ im Umweltausschuss der Stadt keinen Zweifel aufkommen, dass die Kaskade nicht mehr in der Lage ist, das Wasser von der Oberstadt in den Kermisdahl abzuleiten (wir berichteten). Als Wasserweg müsse die Kaskade weg, postulierte der Mann des Tiefbaus. Dabei war der Bau nach dem Teilabgang des Hangs für einen siebenstelligen Euro-Betrag erst kürzlich mit massig Beton gesichert worden.

„Die Kaskade wird natürlich nicht abgerissen und bleibt als historisches Bauwerk im Park stehen“, sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU), nachdem Irritationen um die Zukunft der aus Klinkersteinen aufwändig gemauerten Wasserstufen aufgekommen waren. Schließlich hatten die Diskussionen im Kulturausschuss in der vorangengenen Ratsperiode ziemlich deutlich gemacht, dass das Bauwerk für viele Klever mehr darstellt, als nur ein technisches Mittel zur Wasserentsorgung. Es hatte auch reichlich Streit um die Art und Weise gegebene, wie das Bauwerk mit viel Beton gesichert wurde. Klockhaus zeigte sich damals zuversichtlich, dass die vom Beton gerissenen Narben in der Park-Anlage bald von der Natur geheilt würden. Der Leiter des Fachbereichs Tiefbau hatte aber schon damals klar gestellt, dass der Bau technisch nicht mehr dazu dienen könne, das Wasser abzuleiten. Gebing erklärte, man suche jetzt vor allem nach Lösungen, das Wasser möglichst lange in der Oberstadt zu halten – auch wenn das eine komplexe Angelegenheit sei, da die Stadt in diesem Bereich sehr eng bebaut sei. „Wir arbeiten daran, hier eine gute zukunftsweisende Lösung zu finden, das Wasser erst einmal versickern zu lassen und in der Stadt zu halten“, sagt Gebing. Die Regenwasser-Ableitung in den Kermisdahl stelle man sich als Bypass vor. Beispielsweise mit einem Wirbelfallschacht, wie Klockhaus ihn jüngst im Ausschuss vorgestellt hatte.