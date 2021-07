Zu Fuß oder mit dem Rad : Kunst am Wochenende in Kalkars Gärten zu sehen

Kunst am Wochenende in Kalkars Gärten zu sehen

Kalkar Die Stadt Kalkar und die Galerie am Markt haben eine Ausstellung organisiert, die Interessierte in viele Kalkarer Gärten führt. Heimische Künstler stellen aus, das Programm kann zu Fuß oder mit dem Rad bewältigt werden.

(RP) Vieles konnte in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Inzwischen hat sich die Lage zum einen deutlich entspannt, zum anderen ist draußen ohnehin weit mehr möglich. Deshalb lädt die Touristik-Information Kalkar jetzt zu einem Kunst-Spaziergang ein. Am 11. Juli zeigen private Gärten Arbeiten von einheimischen Künstlern. Ohnehin hat sich Kalkar ja schon früher einen Namen als Stadt der Kunst und der Künstler in der Region gemacht. Am 11. Juli treffen Kunst und Natur zusammen: Bei einem entspannten Rundgang durch Gärten sind die Kunstwerke verschiedener Künstler zu entdecken.