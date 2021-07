Lokal in Kranenburg : Frische Wraps auf die Hand

Mounir Boulehjel mit einem noch nicht gerolltem Wrap mit Grillgemüse und Huhn. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Mounir Boulehjel führt sein Lokal an der Großen Straße in Kranenburg. Der erfahrene Gastronom aus den Niederlanden liefert zuvorderst aus. Er setzt auf hochwertige Produkte – und denkt an eine Expansion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Abläufe in Cafés und Restaurants kennt Mounir Boulehjel wie seine Westentasche. Seit Jahrzehnten arbeitet der Niederländer in der Gastronomie. Zuletzt war er in einem Lokal in Amsterdam tätig, zuvor jahrelang bei einer großen Schnellrestaurantkette. Auch in einer Pizzeria und in einer Frittenbude im Nachbarland habe er bereits gearbeitet, erklärt er. 2018 aber wagte der 47-Jährige, der in Arnheim wohnt, den Sprung in die Selbständigkeit. Seitdem führt er an der Großen Straße 56 in Kranenburg sein kleines Restaurant „Double Wrap“. „Ich dachte: All das, was ich bisher im Dienste anderer geleistet habe, müsste ich doch auch für mich selbst können“, sagt Boulehjel.

Sein Geschäft im Herzen der Grenzgemeinde, in dem sich früher ein Nagelstudio befand, ist nur wenige Quadratmeter groß. „Gefühlt sind es aber nur Quadratzentimeter“, sagt der Niederländer schmunzelnd. Tatsächlich hat Boulehjel kaum Platz, sich in seiner Küche umzudrehen. Der wenige Raum wird von Öfen, Schneidebrettern und der großzügigen Auslage eingenommen. „Während meiner Zeit bei einem Schnellrestaurant habe ich aber gelernt, wie man auf kleinem Raum arbeitet. Dann müssen alle Abläufe stimmen, es braucht ein System hinter der Arbeit“, sagt Mounir Boulehjel.

Info Das ist das Lokal „Double Wrap“ Überblick Double Wrap befindet sich an der Großen Straße 56 in Kranenburg. Bestellt werden die Wraps und Salate im Internet unter www.lieferando.de Öffnungszeiten Strikte Geschäftszeiten hat Mounir Boulehjel nicht. Er sagt: „Wenn die meisten Menschen essen wollen, habe ich geöffnet.“

Der Gastronom bietet zuvorderst Salate und Wraps an. „Spannend bei diesen Gerichten ist, dass der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt sind“, sagt der 47-Jährige. Eines der beliebtesten Gerichte sei der Jakobs Double Wrap mit gegrillten Hähnchenstreifen, Couscous-Salat, Feta, Avocado, Honig-Senf-Dressing, Gurken, Mais und Oliven. Auch der Crispy Sate Wrap mit Satesauce, Gurken, roten Zwiebeln, Eisbergsalat und gegrillten Hähnchenstreifen erfreue sich großer Beliebtheit, so Boulehjel.

„Ich will bei mir nur mit frischen und hochwertigen Produkten arbeiten. Diese Qualität schmeckt man“, sagt der Mann aus Arnheim. Und tatsächlich: Das Gros seiner Arbeitszeit verwendet Boulehjel darauf, Gemüse zu schneiden. Das Zusammenfalten der Tortilla-Wraps - für die meisten eine große Herausforderung - gelingt ihm dahingegen in wenigen Augenblicken. „Ich bin nach Kranenburg gekommen, weil ich mich unbedingt selbständig machen wollte, aber nicht die Mittel hatte, die hohen Mieten und Ablösegebühren in Nimwegen oder Arnheim zu zahlen“, sagt er. Die Kosten in Kranenburg seien äußerst moderat, weshalb er auch bereit ist, täglich in seine Heimat zu pendeln.

Sitzplätze bietet das kleine Lokal an der Einkaufsstraße der Grenzgemeinde nicht. Kunden können ihre Mahlzeit vor Ort abholen. Noch lieber aber sind Mounir Boulehjel Internet-Bestellungen. Für diese hat er auch Fahrer eingestellt. Die meisten Order kommen über das Portal „Lieferando“ oder das niederländische Pendant „Thuisbezorgd“ rein. An guten Tagen liefert der kleine Betrieb knapp 30 Wraps aus. „Noch ist es schwer planbar, wie groß die Nachfrage an einem Tag sein wird. Es kann aber durchaus sein, dass ich gegen 18 Uhr eine große Bestellung bekomme und danach schließen muss, da meine Vorräte aufgebraucht sind. Das ist der Nachteil, wenn man ein kleines Lokal führt“, sagt Mounir Boulehjel.

Das Gros seiner Kunden stamme aus den Niederlanden, die meisten Lieferungen gehen nach Groesbeek und Beek-Ubbergen. Doch auch in Deutschland habe er einige Stammkunden, so erklärt der Gastronom.