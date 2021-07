Kreis Kleve : Durchschnittsalter von Müttern im Kreis Kleve steigt

ARCHIV - ILLUSTRATION - 08.07.2012, Berlin: Eine junge Frau hält am in Düsseldorf ihren Babybauch. Alkohol ist Gift für ungeborene Babys. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Kreis Kleve Das Durchschnittsalter der Mütter im Kreis Kleve ist 2020 verglichen mit 2019 wieder gestiegen. Das zeigen im Kreis Kleve die aktuellen Zahlen des Landesbetriebs IT.NRW.

Beim Alter der Mütter zeigen sich in Nordrhein-Westfalen regionale Unterschiede: Die Frauen in Gelsenkirchen hatten bei der Geburt ihres ersten Kindes ein durchschnittliches Alter von 28 Jahren. Somit waren sie nicht nur NRW-weit die im Schnitt jüngsten Mütter, sondern auch gut vier Jahre jünger als Frauen in Düsseldorf, die mit durchschnittlich 32,1 Jahren ihr erstes Kind bekamen. Das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes lag in NRW im Jahr 2020 mit 30,1 Jahren um 0,1 Jahre höher als ein Jahr zuvor.