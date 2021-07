Drei gesunde Jungtiere : Zwergotter-Nachwuchs im Klever Tiergarten

Kleve Nachwuchs bei den Zwergottern im Tiergarten Kleve: Bereits am 2. Mai hat Zwergotterweibchen Rina Jungtiere bekommen. Mit sechs Wochen stand nun der erste Tierarztbesuch für die drei Jungtiere auf dem Plan.

In der süd-ostasiatischen Wildbahn legen sich Zwergotter zur Geburt einen kleinen Bau im Schlamm an oder bringen den Nachwuchs versteckt zwischen Wurzeln und Büschen zur Welt. Der Tiergarten Kleve stellt seiner Zwergotterfamilie für diese Zwecke eine eigene Holzkiste im Haus zur Verfügung. Liebeton: „Kurz nach der Geburt hört man nur ein leises Quieken aus der Kiste. Unsere Rina ist eine sehr fürsorgliche Mutter und bewacht die Kiste mit Argusaugen. Sobald man sich der Kiste nähert, faucht sie einen an und verteidigt so ihr Nest.“