Reiten : Thorsten Nienhaus dominiert in Goch

Goch Der Reiter des RV Keppeln gewinnt beim Sommerturnier des Clubs der Pferdefreunde die beiden M-Prüfungen. Für den Gastgeber gibt es ebenfalls einige Erfolge.

„Wir hatten ein schönes Wochenende mit vielen Highlights. Besonders die strahlenden Gesichter der Kinder, die in den kleineren Prüfungen gestartet sind, haben uns bestätigt, dass die Entscheidung richtig war, unter den geltenden Corona-Bedingungen ein Turnier durchzuführen“, sagte Franziska Thönnißen vom Club der Pferdefreunde. Und überzeugen konnte der Nachwuchs an Tag eins der Veranstaltung unter anderem in der Führzügelklasse, deren zweite Abteilung von Marit Geßmann (Keppeln) mit Bawn­dorra Dream (Wertnote 8,2) angeführt wurde. In der ersten Abteilung holte Sophia Warnecke (RFV Pfalzdorf) mit De Meens Amorbink (8,0) die Goldschleife.