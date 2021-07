Highspeed-Förderprogramm : „Graue Flecken“ im Breitband: Kreis Kleve bewirbt sich

Kreis Kleve Nach dem bundesweiten Breitband-Förderprogramm „Weiße Flecken“ möchte der Kreis Kleve auch vom Nachfolgeprogramm „Graue Flecken“ profitieren. Dafür sollen sich die Kommunen gemeinsam bewerben.

Mit der neu in Kraft getretenen Förderrichtlinie in sogenannten „Grauen Flecken“ wird die bisher geltende Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s für die Gigabit-Förderung des Bundes auf 100 Mbit/s erhöht. Zweck der Förderung ist die Unterstützung des Breitbandausbaus in Deutschland zur Erreichung eines gigabitfähigen Netzes in allen Gebieten, die derzeit nicht über ein Netz verfügen, das allen Bürgern zuverlässig eine Datenrate von mindestens 100 Mbit/s im Download zur Verfügung stellt.