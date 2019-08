Klavierkonzert : 3000 Besucher kamen zum Klever Klaviersommer

Kleve Abschlusskonzert des 31. Klevischen Klaviersommers im Forstgarten. Begeisterter Beifall für den Pianisten Detlef Kaiser

Zum Abschluss des 31. Klevischen Klaviersommers hatten wieder mehr als 600 Besucher den Weg in den Blumenhof des Klever Forstgartens gefunden und konnten die besondere „Open-air-Atmosphäre“ der Konzertreihe genießen. Solist des Nachmittages war Detlef Kaiser, Professor für Klavier an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Zu Beginn des Konzertes stand die „Mondscheinsonate“ von Ludwig van Beethoven. Ganz zart und träumerisch begann Kaiser diese „Sonate in der Art einer Fantasie“. Hier spürte man zu Beginn die „Schönheit der Melancholie“, den Ausdruck von Gefühlen, die nur schwer in Worte zu fassen sind. Fein arbeitete Detlef Kaiser auch die hoffnungsvollere Stimmung des 2. Satzes und die „wogende Gefühlswelt“ des 3. Satzes heraus. Für die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer des Klaviersommers waren die „5 Bagatellen“ des Australiers Carl Vine sicherlich eine neue Begegnung mit einem Komponisten, der in Europa relativ unbekannt ist.