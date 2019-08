Kriegerdenkmal Kalkar : Mahnmal: Rat muss Lösung finden

Kalkar Aktion am Kalkarer Kriegerdenkmal: Max Knippert erklärt sich solidarisch.

Das Mahnmal in Kalkar ist immer noch bunt, wird es auch erst einmal bleiben, wie aus der Stadtverwaltung zu hören war. Dennoch: Eine Lösung muss her. Aber: Bilderstürmerei war noch nie eine Lösung - das sollte auch für das Mahnmal in Kalkar gelten. Aber einfach alles so lassen, wie es ist, geht beim Kalkarer Denkmal an die Gefallenen der beiden Kriege gar nicht. Das sollte dem Rat jetzt endlich aufgegangen sein, wenn die Aktion des Klever Künstlers Wilfried Porwol einen Nutzen haben soll.