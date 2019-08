Wasserburg Rindern : 124 Konzerte im Kreis Kleve und jenseits der Grenze

Kleve Der Campus Cleve mit seinen Meisterkursen endet auf der Wasserburg.

Der 12. Internationale Musiksommer Campus Cleve ist vorbei und endete mit der zweiten Vergabe der Diplome in der Hauskapelle der Wasserburg Rindern, Gastgeber und Veranstalter des Musiksommers. So begrüßte Kurt Kreiten, Leiter der Wasserburg, die Anwesenden, die die Plätze restlos besetzten, und bedankte sich noch einmal besonders bei Klavierbaumeister Georg Neinhuis für die Pflege der Instrumente der Firma Kawai und für das Ermöglichen des logistisch nahezu Unmöglichen, sowie bei der ganzen Familie des Kurators Boguslaw Strobel und bei den Dozenten der zweiten Meisterkurs-Woche, Prof. Georg Friedrich Schenck und Prof. Frank Peters.

Es spielten zehn der Studenten und zeigten: Alle sind zwar junge, aber bereits gereifte Musikerpersönlichkeiten, wahre „Typen“, die ihrem Auftritt den Musikstücken ihren eigenen Anstrich verliehen. Elegant und klangschön spiele Sara Pavlovic so eine Prélude von Franck; ebenso ausdrucksstark Jorian van Nee ein Werk von Scarlatti, das er transparent aufschlüsselte, sowie „Bruyère“ von Debussy, das er klangmalerisch ausarbeitete. Ivo Gujka gefiel mit seiner besonderen Attitüde zu Chopin Walzer F-Dur op. 34 Nr. 3, zackig und expressiv. In einem technisch versierten Vortrag glänzte Yiwa Yang mit Liszts Sonetto 123 del Petrarca. Jurn Tjoa spielte gar ohne Schuhe, dafür höchst ausdrucksstark mit viel Tiefe in Rachmaninovs Etude tableau d-Moll op. 33 Nr. 4 und Schumanns Auszug aus „Gesänge der Frühe“. Besondere Schuhe trug hingegen Daan Oostdam, der sich ganz in sein Spiel einer Scriabin-Prelude und einem Auszug aus dessen 2 Poèmes op. 32 vertiefte. Shane van Neerdens Auftritt war im besten Sinne speziell: mit Wucht und Noblesse interpretierte er zwei Rachminov-Prélude, ließ die rechte Hand „erzählen“, während er mit der linken die Stimmung untermalte.