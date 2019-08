Klever Klaviersommer im Forstgarten : Publikum feiert Pianist von Eckardstein

Kleve 700 Zuhörer von nah und fern im Forstgarten. Stühle, Bänke und die Grünflächen waren voll besetzt.

Das dritte Konzert des Klevischen Klaviersommers kann als ein besonderer Höhepunkt der Reihe betrachtet werden: Severin von Eckardstein kam bereits zum zweiten Mal zur Bühne im Forstgarten und zog über 700 Zuhörer von nah und fern an; Stühle, Bänke, Grünflächen waren voll besetzt.

Der Pianist gilt als Weltklasse-Künstler, stellte sein Können bravourös unter Beweis und näherte sich seinem Programm mit großer Präsenz von der ersten Sekunde an. Zu Beginn musizierte er Brahms: Der kräftigeren, aus agogischen Verzögerungen erwachsenden Ausarbeitung des Brahms-Intermezzos op. 118 Nr. 1 stellte er mit dem Intermezzo op. 118 Nr. 2 einen schwärmerischen Kontrast gegenüber, gestaltete es farbenreich und nuanciert, dabei rasch, so dass die betörende Melodie als Ganzes erfahrbar wurde.

Der Sonate I.X.1905 von Janáček begegnete von Eckardstein auf ganz direktem Wege: Er unterstrich die charakteristischen Eigenschaften der Musik und erwies gerade in den kurzen, fast aphoristischen Passagen sein tiefes Verständnis für den tschechischen Komponisten. In dieser berühmten Sonate, die auf den Tod eines Mannes 1905 während ethnischer Unruhen zwischen Tschechen und Deutschen in Brno zurückgeht, ließ der Pianist sich auf die aufgeladene Emotionalität der Schilderung ein, ohne zu larmoyant zu werden oder den Bogen zu überspannen.