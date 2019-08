Kleve: Meisterkurs auf der Wasserburg : Meisterkurse: „Aha – so soll es klingen“

Üben, üben, üben – und trotzdem kann es immer noch besser werden: Meister und Schüler auf der Wasserburg. Foto: Barbara Mühlenhoff

Kleve Die Übungsräume der Studenten befinden sich in der Gesamtschule am Forstgarten. Aber unterrichtet wird ausschließlich in der Wasserburg. Und der Unterricht ist offen für Besucher.

Meisterkurs für Klavier auf der Wasserburg Rindern: Dort treffen Nationen aus aller Welt zusammen. Dozenten der ersten Woche sind Lev Vinocour, deutsch-russischer Konzertpianist, und der Australier Prof. Geoffrey D. Madge von der Hochschule Den Haag. Für zusätzlichen Unterricht im kammermusikalischen Bereich steht Boguslaw Strobel mit der belgischen Geigerin Kristien Roels parat. Die Unterrichtssprache ist daher vornehmlich Englisch, manchmal Italienisch, Niederländisch oder Deutsch.

Aus einem Trakt des Hauses ertönt immer Klaviermusik, die bis ins Foyer zu hören ist. Die Übungsräume der Studenten befinden sich in der Gesamtschule am Forstgarten, aber unterrichtet wird ausschließlich in der Wasserburg, und der Unterricht ist offen für Besucher. An den Türen hängen Zettel mit dem Stundenplan des Dozenten, jeweils eine Stunde Unterricht pro Student. Die Kleidung darf informell sein, aber bei der Musik geht es sofort ans Eingemachte.

Zwei Flügel stehen im Raum nebeneinander, einer für den Dozenten, einer für den Schüler – aber manchmal ist es besser, sich wie „in alten Zeiten“ direkt neben den Übenden zu setzen und am gleichen Instrument einzugreifen. Da spielt beispielsweise eine Studentin zu Beginn das Stück vor, das sie proben möchte; natürlich so, wie sie es bislang geübt hat. Der Meister Lev Vinocour hört konzentriert zu. Und das Stück, eine Skriabin-Sonate, hat es wahrlich in sich: Die Finger fliegen über alle 88 Tasten, das Tempo ist rasant, da „swingt“ es, Stakkato wechselt mit Legato – allein dieses Übe-Spiel ringt dem Zuhörer höchste Bewunderung ab. Was soll da noch verbessert werden?

Doch dann die Beurteilung Vincours: Deine Musik ist nicht so gut wie es deine Absichten sind!, sagt er auf Englisch. Das klingt hart, aber die Studenten können damit umgehen. Denn es ist genau das, was sie wollen: Sich verbessern, von einem „Großen“ lernen, neue Perspektiven finden, „ihre“ Konzertstücke noch anders anfassen.

Grundsätzlich heißt es immer wieder: Üben, üben, üben! Das ist die Devise. Aber die Anleitung für das „Wie“, für Technik und Ausdruck kommt von einem, der Klaviermagie in den Fingern hat: Vincour trägt den Götterfunken in sich. Ein und dieselbe Passage von seinen Fingern gespielt, löst sofort jeden Knoten: Aha, so soll es klingen!

Eine kleine Änderung im Tempo, im Druck des Anschlags, ein kleines Verzögern oder Anziehen – immer in der Erkenntnis über den Notentext, die erforderliche Technik, den Fingersatz und dann in der Umsetzung – das macht dann den entscheidenden Unterschied und Sinn dann aus - und verbessert das Ganze.

Und bei aller Kritik spart der Meister nicht mit Lob: Bravo-Einwürfe und die Versicherung, „Just practise and this will be an easy piece for you!“ unterstreichen, dass es großartig ist, was da passiert und erarbeitet wird.