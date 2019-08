Museum Kurhaus Kleve : Werke von Theunissen und Mataré-Büste werden abgezogen

Kleve Weil die Kunstwerke nicht ständig gezeigt werden können, muss das Museum ein Vermächtnis zurückgeben.

Die Stadt Kleve hat den Prozess um Kunstwerke verloren, die ihr mit einer Auflage, sie zu zeigen, vermacht worden waren. Sie ist jetzt verpflichtet, die Kunstwerke wieder herauszugeben. Das teilt der Testamentsvollstrecker einer Moyländer Sammlerin, der Rosenheimer Rechtsanwalt Heinrich Thomas Wrede, mit. Das Klever Museum sei der Auflage, alle vermachten Werke ständig zu zeigen, nicht nachgekommen, so Wrede weiter. Überhaupt seien Teile des Nachlasses erst gezeigt worden, als er nachgefragt habe, wie es um die Präsentation der Werke stehe, die ja zu sehen sein müssten. „Weil sie laut Vermächtnis ständig auszustellen sind“, so die klare Ansage des Rechtsanwaltes.

Bei den Kunstwerken handelt sich um eine Reihe von Skulpturen des Bildhauers Pierre Theunissen, der seit den 1950er Jahren bei Grasse in Frankreich lebt und der vor wenigen Jahren eine beachtliche Werkschau in Cannes im Museum an der Promenade hatte. Dazu kamen auch Arbeiten auf Papier von Theunissen ans Museum. Wichtigstes Stück des Nachlasses aber war eine Büste, die Ewald Mataré von seiner Frau Hanna ins Holz geschnitten hatte.