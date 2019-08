Ausstellung im Museum Goch : Ausgesuchte Landschaften

Brigitte Gmachreich-Jünemann in der Ausstellung im Obergschoss des Gocher Museums, in der ihre Schenkung jetzt bis Ende August zu sehen ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Kranenburger Künstlerin Brigitte Gmachreich-Jünemann hat dem Museum Goch 50 Werke aus allen Schaffensjahren geschenkt. Sie sind bis 28. August in zwei Sälen des Hauses zu sehen. Titel der Ausstellung: ausgesucht.

Sie hat sich der Landschaft verschrieben, den Flächen, den Farben, den Stimmungen. Den schroffen Felsen auf den Lofoten ebenso, wie den lieblichen Schwüngen der Hänge zwischen Kleve und Kranenburg, den Reihen der Pappeln oder dem Muster der Äcker in der Niederung. Waren diese Landschaften 1986 noch geradezu gegenständlich, so wurden sie in den Jahrzehnten immer abstrakter, lösten sich in wunderbare Farbfelder auf, suchten das Quadrat als Format oder das schmale liegende Rechteck. Brigitte Gmachreich-Jünemann stichelt diese Landschaften in die harte Druckplatte, macht nur selten Hochdruck, bleibt aber immer Grafikerin.

Den Weg vom schwungvollen Fuchs, der 1982 in Nimwegen nach einer ausgestopften Vorlage Reinekes entstand, bis zu den abstrakten Farbflächen im wundervollen Blau, in dem man versinken kann, oder den grauen Felsen der Lofoten die vom kalten Norden erzählen, kann man jetzt bis 28. August in Goch erleben. Museumsleiter Stephan Mann hat die Schenkung der Künstlerin von 50 Arbeiten aus allen Schaffensjahren an das Gocher Museum spannend gehängt, Man erlebt stets die Begegnung früher Arbeiten mit den neueren Werken, der gegenständlichen Pappelreihe mit der Farb- und Formkomposition. Zu sehen oben unterm Dach in beiden Ausstellungsräumen. Und wer eine Etage tiefer geht, findet ihre Blätter in der ständigen Präsentation des Hauses. Darunter auch die, die zeigen, dass Gmachreich-Jünemann auch fast plastisch weiß auf weiß drucken kann, ohne das es grau wird.

Der Fuchs aus dem Jahr 1982. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Künstlergespräch im Museum Goch Gespräch Am Mittwoch, 28. August, sind alle zu einem Künstlergespräch zwischen Stephan Mann und Brigitte Gmechreich-Jünemann eingeladen. An diesem Tag endet die Ausstellung Auflage Zur Ausstellung erscheint in der Serie der Kindereditionen des Museums Goch ein Leporello für die Mitglieder des MuseumsClubs.

Im Abstrakten der Bilder, die die Kranenburgerin schafft, steckt immer das Gegenständliche. Das erkennt man bald beim Gang durch die Ausstellung. Wenn sie das Feld, die Baumreihe oder den Felsen sieht, hat die 71-Jährige gleich den Ausschnitt fürs Bild vor Augen, erkennt in den Gneis- und Felsformationen die Gitterstruktur für ihren Druck: „Ich seh das sofort“, sagt sie im Gespräch mit Steffen Fischer, Museum Goch. Der Ausschnitt steht fest, geht in die Platte und in den Druck. In jüngster Zeit sind die Auflagen ihrer Arbeiten klein, teils ist es auch nur noch ein Blatt, das entsteht, ein Unikat.

Mit dem Museum Goch ist sie schon früh verbunden, hatte Ausstellungen in anderen Häusern, wie in Kleve. 1993 bekam sie den Langenbergpreis der Stadt Goch, sie gehört zu den profiliertesten Druckgrafikerinnen der Region, wie Mann betont. Ein Metier, an dem sie festhält, auch wenn es (leider) immer weniger Künstler gibt, die sich der Druckgrafik ganz verschreiben.