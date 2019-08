Bauhausungen auf der Artzuid : Dini Thomsen in Amsterdam

Dini Thomsen in Amsterdam

Dini Thomsens Behausungen in Amsterdam. Foto: Thomsen

Bedburg-Hau/Amsterdam Die „Behausungen“ der Huisberdener Künstlerin auf der Artzuid.

Noch bis zum 15. September sind die Behausungen Teil der Artzuid in Amsterdam. Die zeigt 80 Kunstwerke von fünfzig internationalen Künstlern. Vom Teich am Museumplein führt eine rotmarkierte Route von der schweizerischen Künstlerin Gerda Maise bis zum Artzuid-Info- Pavillon. Hier startet die 2,5 Kilometer lange Skulpturen-Route über Apollolaan, Minervalaan und Zuidas. Neu bei Artzuid ist die Plätze-Route, die die Kunst und Architektur an den Plätzen im städtebaulichen Plan-Zuid zur Schau stellt. „Die Amsterdam Skulptur Biennale im ‘Garten von Amsterdam Zuid’ stellt moderne und zeitgenössische figurative Kunst nebeneinander, im Wechsel mit räumlichen Installationen, die der Skulpturen-Route mehr denn je den Charakter einer ‘Erlebnis Ausstellung’ geben“, schreiben die Organisatoren.