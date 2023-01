In der Silvesternacht Viele Einsätze für Rettungsdienst und Polizei

(mgr) Es waren viele Einsätze, die die Beamten der Polizei und die Mitglieder des Rettungsdienstes in der Silvesternacht fahren mussten. Die gute Nachricht: „Es waren keine besonderen Vorkommnisse, keine Schwerverletzten in Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten zu verzeichnen“, so eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das bestätigte auch ein Sprecher des Rettungsdienstes des Kreises Kleve in der Leitzentrale. Ja - es gab sehr viele Einsätze. Aber nein, gravierende Verletzungen seien nicht dabei gewesen. Das ist das erste Fazit, das Polizei und Rettungsdienst nach dem ersten „richtigen“ Silvester seit Corona abgaben. Das könne man kreisweit so verzeichnen, so die Polizei. Eine genaue Listung aller Einsätze könne aber erst am Montag erfolgen, erklärte die Polizei.