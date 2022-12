Eva Bühnen bei Mord mit Aussicht Kleverin auf der Suche nach dem Mörder

Angefangen hat die Schauspiel-Karriere in Kleve schon in der Grundschule. „Mit neun Jahren hatte ich in der Karl-Leisner-Schule einen Theaterkurs mit Yvonne Campbell Körner vom Theater im Fluss. Das war die erste Begegnung mit ihr“, erzählt Eva Bühnen, die anschließend in die Klever Realschule wechselte. „Meine Freundin Júlia Kühne Escolà hat mich zum Theater im Fluss an der Ackerstraße mitgenommen. Ohne sie hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Ich hatte Angst. War sehr, sehr schüchtern, weil ich nicht wusste, was mich erwarten würde“, sagt sie rückblickend. Dem Klever Theater hat sie viel zu verdanken. „Es hat mir total geholfen. Ich konnte mich dort entwickeln. Das wurde dann zu meiner Leidenschaft.“ An das erste Stück auf der Bühne kann sie sich noch erinnern. „Das hieß ‚Kräutlein Gedenkemein‘. Da war ich vielleicht neun Jahre alt. Von Anfang an war Yvonne Campbell Körner meine Theatermama. Sie hat mich von neun bis 18 Jahre begleitet“, sagt sie. Fast zehn Jahre spielte Bühnen in der Theatergruppe, zu vielen Freundinnen hat sie heute noch guten Kontakt. „Alle sind zusammen größer geworden“, so die Schauspielerin.