Sylvesterlauf bei Alemannia Pfalzdorf Der Traumlauf von Luca Fröhling

„Am letzten Tag des Jahres das Rennen bei dem Verein, der immer noch eine Herzensangelegenheit für mich ist, in Bestzeit mit Streckenrekord zu gewinnen, ist ein toller Abschluss. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Luca Fröhling, der von Beginn an ein einsames Rennen an der Spitze des weit mehr als tausend Teilnehmer zählenden Feldes gelaufen war. Ein paar Stunden zuvor hatte der 23-Jährige seine Zweifel gehabt, ob denn klappen könnte, was er unbedingt schaffen wollte. Denn morgens fegten noch Sturmböen über das Land. Doch Fröhlings Sorgen, dass ihm starker Wind einen Strich durch die Rekord-Rechnung machen könnte, erwiesen sich schließlich als unbegründet.