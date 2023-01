Überlegungen zur Zukunft des Festivals in Moyland Courage 2023: Das Geld wäre da

Hier ist die Entscheidung noch nicht gefallen, so Kreissprecherin Ruth Keuken. Der Kreistag habe Mittel zur Verfügung gestellt. Doch in welcher Form Courage im Jahr 2023 über die Bühne geht, darüber will der Landrat entscheiden. Da eine lange Vorplanung nötig ist, wird diese Entscheidung voraussichtlich nicht mehr lange dauern. Bis Ende Januar etwa werde feststehen, welche Jugendveranstaltung im Kreis Kleve im Jahr 2023 stattfinden wird. In der Vergangenheit war Courage ein echter Magnet für jugendliche Musikfans gewesen. Stars der Szene wie Pietro Lombardi, Sido, Max Giesinger oder Lena Meyer-Landrut waren bereits am Schloss aufgetreten und gefeiert worden.