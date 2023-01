Die Opa-Kolumne Wenn Grippeviren auf Harry Potter und Barbie treffen

Dann waren die kleinen „Auspack-Königinnen“ in ihrem Element. Wobei die fast neunjährige Lotta und die dreieinhalbjährige Lilly in neue Phasen der Lieblingsgeschenke-Kategorien eingetreten sind. Lotta hat die Eiskönigin Elsa mit Schwester Anna und Schneemann Olaf sowie allen dazugehörigen Liedern endgültig hinter sich gelassen. Jetzt gehört ihr Herz dem kleinen Zauberer Harry Potter und Freundin Hermine – egal ob als Spiel, Karten, Pyjama oder Bettwäsche, Hauptsache Hogwarts. Soweit ist Cousinchen Lilly natürlich noch lange nicht. Sie packt zwar schon genau so gerne Präsente aus wie Lotta, aber bei ihr beginnt gerade erst die Eiskönigin-Phase plus Conni, Biene Maja sowie Bibi Blocksberg. Und natürlich nicht zu vergessen: Barbie. Eine ebensolche mit Pferd ließ sie laut juchzen: „Opa, guck mal, Barbie kann reiten!“ Fast genau so schön waren Kasse, Waage, Lebensmittel und Spielgeld für ihren Kaufladen, ganz zu schweigen von den Büchern, die Lilly (wie Lotta) schon verschlingt, auch ohne lesen zu können. Mit ihren gerade mal 13 Monaten Lebensalter kann die ständig krabbelnde und brabbelnde Ida Matilde mit alldem noch nicht viel anfangen. Das dauert noch ein Jahr.