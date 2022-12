Überfall in Kleve Täter fuhren mit Auto durch die Scheibe der Spielhalle

Spät in der Nacht zu Samstag 31. Dezember, brachen um 3.50 Uhr unbekannte Täter brachial in eine Spielhalle an der Emmericher Straße in Kleve ein: „Um ins Gebäude zu gelangen fuhren sie mit einem Pkw durch eine gläserne Schaufensterfront“, schildert die Polizei das Vorgehen der Täter.