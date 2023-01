Einsätze in Hilden und Haan Polizei meldet relativ ruhige Silvesternacht

In Hilden sei es jedoch bei sogenannten Kleinbränden geblieben, erklärte ein Sprecher – dazu zählen beispielsweise brennende Mülleimer. In Haan rückte die Feuerwehr am Silvesterabend an die Goerdelerstraße aus, teilte ein Sprecher mit. Dort brannte eine Couch. „Glücklicherweise wurde der Brand rechtzeitig entdeckt und konnte ohne größeren Schaden gelöscht werden. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst gesichtet“, erklärte er weiter.