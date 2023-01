Unfall in Bedburg-Hau Passat wurde bei Unfall in mehrere Teile gerissen

Schwerst verletzt wurde ein 22-jähriger Autofahrer aus Xanten in Bedburg-Hau, der mit seinem VW-Passat von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto in mehrere Teile gerissen wurde: Der Motorblock wurde herausgerissen und blieb mit dem Antriebsstrang auf dem Feld liegen. Zuvor war der Wagen gegen einen Straßenbaum geprallt. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde dabei die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug gerissen.