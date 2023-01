Strohballen brennen in Reusrath Viele Löscheinsätze für die Feuerwehr in der Silvesternacht

Die Feuerwehr Langenfeld rückte im neuen Jahr kurz nach Mitternacht zu einem Flächenbrand in Reusrath aus. Dort brannten 60 Heuballen. Die Löscharbeiten hätten bis 6.30 Uhr gedauert, berichtete Sprecher Egbert John. Insgesamt habe es in Langenfeld 25 Einsätze des Rettungsdienstes und 25 Feuerwehreinsätze gegeben. So brannte beispielsweise in Immigrath 8Alter Kirchweg) eine Hecke, in Reusrath an der Brunnenstraße ein Baum. An der Unterführung Hardt stand die Verkleidung in Flammen. Dort musste die Dämmung entfernt und gelöscht werden. Bei diesen Einsätzen habe es sich um Kleinfeuer gehandelt.