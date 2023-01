Zu starker Wind in Kleve Turmblasen im Burg-Hof

(mgr) Der Wind war zu stark - er brauste mit bis zu 37 Stundenkilometern über die Zinnen des Spiegelturms. Zu viel für die Turmbläser mit ihren großen Instrumenten. Also wurde das Neujahrsblasen kurzerhand in den Innenhof der Schwanenburg verlegt, während die treue Gemeinde und die Freundes des Konzertes draußen vor dem Spiegelturm zu Füßen des großen Kurfürsten warteten, das endlich vom Turm geblasen wurde. Erst langsam sprach sich herum, dass das Turmblasen schon begonnen hatte: Jochen Thönneßen (Trompete), Helmut Lutternach (Horns), Georg Arntz (Bariton) und Vanessa Verhulsdonk (Bass) hatten sich in die Galerie der Burg zum Innenhof platziert. Nach und nach füllte sich der Hof, nachdem alle Besucher hochgelaufen waren. Mit dem zuversichtlichen Kirchenlied „verleih uns Frieden gnädiglich“ und einer Volksweise aus der Ukraine entließen dann die Turmbläser die Gäste ins neue Jahr 2023.