Edition für die Stiftung Die Richter-Räuber von Schloss Moyland

Und doch bleiben die Räuber der Region erhalten: Zusammen mit Katja Tönnissen vom Förderverein der Stiftung Museum Schloss Moyland hat Museumsdirektorin Antje-Britt Mählmann mit Claus Richter jetzt eine Edition als Jahresgabe mit den drei Räubern vereinbart. Richter entwarf dazu drei Holzfiguren in Spielzeuggröße. Den Räuber-Chef und seine beiden Kumpanen schnitt Richter aus Holz und lehnte die Gestaltung und Farbgebung an Holzspielzeug aus der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert an. „Die drei kleinen Räuberfiguren sind inspiriert vom klassischen Märchenmotiv des leicht trotteligen und liebenswerten Räubers, einem Motiv, das symbolisch auch für ein liebenswertes und anarchisches Eindringen von Spiel und Freude in die Welt der Kunst stehen könnte“, so Tönnissen in ihrem Text zu diesem kleinen Kunstwerk. Mit seinen Spielzeugen, den Performances und märchenhaften Szenarien, die Richter inszeniere, schaffe er sein ganz eigenes Bollwerk gegen Rationalismus und Entzauberung.