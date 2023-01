Kreis Viersen Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in der Silvesternacht

Fünfmal musste die Willicher Feuerwehr ausrücken: Um 0.13 Uhr gerieten an der Domstraße eine Hecke und ein Baum in Brand, um 0.40 Uhr löschten die Einsatzkräfte brennenden Unrat und mehrere Pyrobatterien in einem Sandkasten auf einem Spielplatz an der Goethestraße, um 0.44 Uhr entzündete sich vermutlich durch eine verirrte Rakete auf dem Balkon eines Mehfamilienhauses an der Parkstraße gelagerter Unrat, um 3.13 Uhr wurde ein brennendes Gartenhaus an der Bruchstraße in Schiefbahn gemeldet. Als die Wehr eintraf, stellte sich heraus, dass mehrere Mülltonnen brannten. Um 4.22 Uhr löschte die Wehr an zwei Stellen lichterloh brennendes Schilf an der Wasserachse im Stahlwerk Becker. Ein möglicher Grund für die Brände in der Silvesternacht: „Wir hatten den Eindruck, dass einige Pyrobatterien durch den starken Wind wieder angefacht wurden“, sagt Willichs Wehrsprecher Lars Greiner.