Jahreswechsel 2022/23 im Rhein-Kreis Neuss 142 Polizei-Einsätze in der Silvesternacht

Auch in der Silvesternacht nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner in Häuser einzusteigen. Während im Vorjahr zwei Fälle bekannt wurden, verzeichnete die Polizei in dieser Silvesternacht nur einen versuchten Wohnungseinbruch in Jüchen. Zwei Anzeigen nahmen die Ordnungshüter wegen Sachbeschädigungen auf. Im Gegensatz zum Vorjahr (2) stellte die Polizei in der Nacht lediglich eine Person fest, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hatte. Außergewöhnliche Einsätze verzeichnete die Kreispolizei in der Silvesternacht nicht.