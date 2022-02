Auf dem städtischen Friedhof : Stadt prüft Gräberfeld für Muslime

Kleve Integrationsrat: Wie und wo können Muslime in Kleve nach ihrem Ritus beerdigt werden? Integrationsrat beschließt einen Prüfauftrag.

Muslime in Kleve wünschen sich, dass die Stadtverwaltung ein Areal auf dem städtischen Friedhof ausweist, auf der eine Bestattung nach muslimischem Ritus und für andere Religionen möglich ist. Hamid Benbouazza, Vorsitzender des Integrationsrates, begründete seinen Antrag unter anderem damit, dass so Familien, die bereits in der zweiten oder dritten Generation in Kleve leben, anstelle der „Beerdigung in dem jeweiligen Heimatland oder in einer entfernt gelegenen Stadt in Deutschland“ (so Benbouazza), in ihrer neuen Heimat die letzte Ruhestätte finden würden. „So wäre es den Angehörigen dann möglich, die Gräber ihrer Verstorbenen hier zu besuchen“, sagte Benbouazza. Das wäre auch ein Zeichen für Integration. Zum muslimischen Ritus gehöre, dass das Grab in Richtung Mekka ausgerichtet sei und dass der Leichnam nicht in einem Sarg beigesetzt werde. Außerdem ist in dem Antrag von einem „ewigen Ruherecht“ die Rede, das aber in Deutschland unüblich sei.