An den Karnevalstagen : Arbeitskreis warnt vor Alkoholmissbrauch

Kreis Kleve Auch wenn es keine großen Umzüge gibt: An den Karnevalstagen dürfte wieder viel Alkohol getrunken werden – das kann zur Gefahr werden, vor allem für Jüngere.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sei zwar in den letzten Jahren leicht gesunken. „Dennoch kann es bei bundesweit über 14.000 Einlieferungen pro Jahr keine Entwarnung geben.“ Der Arbeitskreis Suchtvorbeugung appelliert deshalb nachdrücklich an Eltern und Erwachsene sowie an Veranstalter und Verkaufsstellen: „Helfen Sie mit, eine Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch Alkohol auszuschließen. Seien Sie achtsam, wenn Minderjährige gefährdet sein sollten. Jugendschutz geht alle an. Niemand will einen Anruf vom Krankenhaus bekommen, dass das eigene Kind auf der Intensivstation liegt.“