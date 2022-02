Passende Orte werden gesucht : In Kleve soll es bald Grillplätze für alle geben

Kleve Die Stadt will bis zum Sommer öffentliche Plätze im inneren Stadtgebiet suchen, wo man grillen darf. Die Parks stehen unter Denkmalschutz und Wohnbebauung darf auch nicht in der Nähe sein.

Öffentliche Grillplätze gibt es im inneren Stadtgebiet Kleve nicht. Also jene Wiesen oder Plätze, an denen ein Schild steht „Hier darf gegrillt werden“ und auf denen dann jeder seine Decke auspacken und sein Schnitzel, das Würstchen oder den Maiskolben auf die Holzkohle legen kann. Das soll sich jetzt ändern. Denn: „Das ist doch ein tolles Miteinander, ein Zeichen für Integration und Gemeinsamkeit“, sagt Christian Nitsch (SPD). Er kenne aus vielen anderen Städten solche Flächen und vermisse diese in der Kreisstadt. Deshalb hatte die SPD einen entsprechenden Antrag an den Integrationsrat gestellt.

Kleves Kämmerer Klaus Keysers bestätigte zunächst einmal, dass es in Kleve tatsächlich solche Plätze nur in den Ortschaften gebe – beispielsweise in Düffelward, Rindern und Donsbrüggen, wo Vereine oder Ortsgemeinschaften sie einrichten und in Schuss halten. In Kleve selbst habe es eine solchen Platz am Hafen-Anleger in Höhe der Hochschule gegeben, aber der sei Vandalismus zum Opfer gefallen.