Für nächste Runde qualifiziert : Lucia Kolodzejova gewinnt Vorlese-Wettbewerb in Kleve

Lucia Kolodzejova gewinnt Vorlese-Wettbewerb in Kleve

Kleve Der bundesweite Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen findet auch in diesem Jahr digital statt. Mit dem Sieg beim Regionalentscheid kommt die Sechstklässlerin eine Runde weiter.

In der gegenwärtigen Wettbewerbsphase sind die Regionalentscheide an der Reihe. Die Buchhandlung Hintzen organisierte jüngst die Jury-Sitzung zur Sichtung von einem Dutzend Vorlese-Videos, die die Sieger der Schulen aus Emmerich, Goch, Kalkar, Kleve , Kranenburg und Rees eingereicht hatten. Die Jury wählte Lucia Kolodzejova vom Klever Konrad-Adenauer-Gymnasium zur Siegerin für den nördlichen Kreis Kleve. Souverän präsentierte die Sechstklässlerin einen Text über das Meermädchen Alea Aquarius.

Die Drei-Minuten-Beiträge mit Vorstellung des selbst gewählten Buches schaute sich die Jury an, bestehend aus der Journalistin Claudia Gronewald, den Rundfunksprecherinnen und Moderatorinnen Ulrike Froleyks und Elisabeth Verhoeven und Sigrun Hintzen, die in der Buchhandlung für den Bereich Lesungen und Leseförderung zuständig ist.

Ben Kevelaer, Mia Hooftman, Marla Holtz, Luis Aland, Dennis Knippel, Lucia Kolodzejova, Ben Spronk, Charlotte Kathstede, Merle van Zoggel, Johanna Senger, Karolin Smeitink und Noah Remy hatten an ihren weiterführenden Schulen den Sieg eingefahren und traten beim Nordkreis-Wettbewerb mit Geschichten von unter anderem Harry Potter, den Warrior Cats, von Hexen, Alchemisten und Hitchcocks drei Fragezeichen gegeneinander an. Wie ein bunter Geschichtenbogen zogen die Textstellen aus den Jugendbüchern auf dem Großbildschirm an der Jury vorbei.