Empfehlung des Integrationsrats : Flüchtlinge sollen Gesundheitskarte statt Krankenschein bekommen

Kleve Der Integrationsrat hat dem Rat der Stadt Kleve mit großer Mehrheit empfohlen, dass Flüchtlinge künftig eine Gesundheitskarte statt quartalsmäßiger Krankenscheine erhalten. Das ist allerdings nicht unumstritten.

Flüchtlinge sollen in Kleve eine Gesundheitskarte statt der quartalsmäßigen Krankenscheine bekommen. Das empfahl der Integrationsrat dem Rat der Stadt Kleve mit großer Mehrheit gegen zwei Stimmen. Meliha Zari hatte für den Verein Haus Mifgash Kleve den Antrag gestellt, anstatt der Quartalsscheine die elektronische Gesundsheitskarte auszugeben. Das sei, so Zahi, in NRW seit 2015 möglich und werde auch von anderen Kommunen praktiziert. Marcel Erps, Fachbereichsleiter Arbeit und Soziales - Jobcenter in Kleve bestätigte, dass es in NRW möglich sei, Flüchtlingen eine elektronische Gesundheitskarte auszuhändigen, deren Umsätze dann von der Kasse mit der Kommune abgerechnet werden. Denn die Stadt sei nach Asylbewerberleistungsgesetz für die Kosten zuständig. Tatsächlich seien das aber nur etwa 22 der 400 Kommunen im Land.