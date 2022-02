Schul-Aktion von KKA : Müll sammeln und Preise gewinnen

Kleve Die Kreis Klever Abfallwirtschaft lädt Klassen von weiterführenden Schulen und Vereine ein, am Aktionstag „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ teilzunehmen.

Zum mittlerweile fünften Mal ruft die Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH (KKA) Vereine und Schulklassen von weiterführenden Schulen dazu auf, durch Feld und Flur zu streifen und Abfall einzusammeln. Wie bereits erfolgreich in den vergangenen Jahren praktiziert, sind Schulen und Vereine aufgefordert Müllsammelaktionen zu organisieren und diese bei der KKA anzumelden. Denn neben dem Gefühl etwas Gutes für Natur und Umwelt getan zu haben, nehmen teilnehmende Vereine und Schulklassen mit ihren vielen Mithelfern auch an einer Verlosung von attraktiven Geldpreisen teil.

Gertrud Kannenberg, Abfallberaterin bei der KKA ist sich sicher: „Dass wir mit dieser Aktion viele Menschen motivieren können, sich an den gemeldeten Sammelaktionen zu beteiligen, um auch generell achtsamer mit Müll umzugehen. Denn nicht nur der Müll im Meer, auch der Abfall bei uns am Straßenrand, in Büschen und in Parks ist ein großes Problem für die Natur. Diese kreisweite Aktion unterstützt zudem die Kampagne ‘Let‘s Clean Up Europe‘, die in mehr als 20 europäischen Ländern Menschen motiviert, wilden Müll einzusammeln.“