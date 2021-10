Benefiz-Aktion : Weihnachten im Schuhkarton

KLEVE Die Hilfsaktion geht in die 26. Saison, Päckchen können im Jugendzentrum Kalle abgegeben werden. Im vergangenen Jahr wurden 821 Päckchen in Kleve abgegeben.

(RP) Unter dem Motto „#JedesKindZählt“ startet im November „Weihnachten im Schuhkarton“ in die 26. Saison. Während der Abgabewoche vom 8. November bis 15. November können selbstgepackte Schuhkartons im Klever Kinder- und Jugendzentrum Kalle an der Lindenallee abgegeben werden. Insgesamt 327.544 Päckchen sind im vergangenen Jahr von Deutschland aus auf die Reise nach Osteuropa gegangen – darunter auch 821 aus Kleve.

Dass es bei der großen Anzahl dennoch auf jedes einzelne Päckchen ankommt, weiß Frank Rensing, der die Aktion in Kleve organisiert. Die Geschenkpakete gehen an bedürftige Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder der Ukraine. Die Übergabe erfolgt im Rahmen von Weihnachtsfeiern, die von Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen vor Ort vorbereitet werden. Die lokalen Partner bieten den Kindern auch ganz praktische Hilfe von Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe an.